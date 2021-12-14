AUGİS sınav görev ücretleri açıklanmıştı... AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları 27-28 Kasım tarihilerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda gözetmenlik yapan kişiler, AÖF ücretini ve yatırılacağı tarihi merak ediyor. AUGİS sınav görev ücretleri açıklanmıştı. Peki, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?
Açıköğretim sınavlarının başlamasıyla sınavlarda salon baş kanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan öğretmenlerin alacağı ücrette açıklandı. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021'de AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi.