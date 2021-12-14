MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAUGİS sınav görev ücretleri açıklanmıştı... AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?
GeriGündem AUGİS sınav görev ücretleri açıklanmıştı... AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 15:38 | 

AUGİS sınav görev ücretleri açıklanmıştı... AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları 27-28 Kasım tarihilerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda gözetmenlik yapan kişiler, AÖF ücretini ve yatırılacağı tarihi merak ediyor. AUGİS sınav görev ücretleri açıklanmıştı. Peki, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Açıköğretim sınavlarının başlamasıyla sınavlarda salon baş kanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan öğretmenlerin alacağı ücrette açıklandı. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021'de AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi.
2
Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL olarak belirlendi.
3GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK

GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sınav ücretlerinin yatacağı net tarih açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip ediliyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi