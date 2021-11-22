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Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 16:46 | 

AUGİS görev ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS görev ücreti ne kadar? Detaylar açıklandı

AUGİS sınav ücretleri ile ilgili detaylar belli oldu. Gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlusu ve yardımcısı için farklı ücretlendirme yapılacak. Peki, AUGİS görev ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS görev ücreti ne kadar?

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Açıköğretim sınavlarının başladığı şu günlerde, AUGİS sınav ücretleri de gündeme gelmişti. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görevlendirilecek öğretmenlerin alacağı ücret bilgisini paylaştı.
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Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu.
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Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL,
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