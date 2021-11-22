AUGİS görev ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS görev ücreti ne kadar? Detaylar açıklandı
AUGİS sınav ücretleri ile ilgili detaylar belli oldu. Gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlusu ve yardımcısı için farklı ücretlendirme yapılacak. Peki, AUGİS görev ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS görev ücreti ne kadar?
Açıköğretim sınavlarının başladığı şu günlerde, AUGİS sınav ücretleri de gündeme gelmişti. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görevlendirilecek öğretmenlerin alacağı ücret bilgisini paylaştı.