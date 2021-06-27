ATY matematik soruları nasıldı, zor muydu? 2021 matematik soruları Twitter'da değerlendirildi
YKS'nin ikinci oturumu olan AYT bugün gerçekleşti. Matematik sorularında zorlanan üniversite adayları, hem düşüncelerini hem de rakiplerinin ne yaptığını anlamak için Twitter'da duygularını dile getirdi. Peki, ATY matematik soruları nasıldı?
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AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 soru, "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testinde de 40 soru soruldu. Adaylar, özellikle matematik sorularında zorlandı. Soruları sosyal medyadan değerlendiren adaylar, soruların zorluğunda yakındı.
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MATEMATİK SORU YORUMLARI
Arkadaşlar AYT matematik diye bir şey var ahiret sınavından daha zor #ayt2021
Matematik ve fen çözemeyip esit ağırlık çözen tek gariban ben değilimdir umarım.
Arkadaşlar matematik de 13 ve 28 E şıkkı diye bir söylenti vardı doğrumu? İnşallah doğrudur matda tek isaretlediklerim onlar çünkü
Aşırı zordu matematik çözen astronottur #ayt2021
Matematik soruları yapabilen cindir net Basaramadık
Matematik iki soru çözdüm
Matematik sorularında sayısalcı olmadığımı anladım.
En son matematik çözerken ağlıyordum..
Ben başta kitapçığı farsça sandım itiraz ettim ama onlar matematik sorusuymuş
Matematik çözebilen varsa alnından öpücem
Matematik sorularının ahiret soruları gibi olması dışında bir sorun yoktu...
Matematik sınavına Cahit Arf girse, sözelci olmaya karar verirdi
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matematik çok zordu #ayt2021
bugünden itibaren tyt matematik başlıyorum seneye sistem falan değişirse en azından 3 soru da olsa yapabileyim ya :/1