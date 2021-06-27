ATY matematik soruları nasıldı, zor muydu? 2021 matematik soruları Twitter'da değerlendirildi

MATEMATİK SORU YORUMLARI Arkadaşlar AYT matematik diye bir şey var ahiret sınavından daha zor #ayt2021



Matematik ve fen çözemeyip esit ağırlık çözen tek gariban ben değilimdir umarım.



Arkadaşlar matematik de 13 ve 28 E şıkkı diye bir söylenti vardı doğrumu? İnşallah doğrudur matda tek isaretlediklerim onlar çünkü



Aşırı zordu matematik çözen astronottur #ayt2021



Matematik soruları yapabilen cindir net Basaramadık



Matematik iki soru çözdüm



Matematik sorularında sayısalcı olmadığımı anladım.



En son matematik çözerken ağlıyordum..



Ben başta kitapçığı farsça sandım itiraz ettim ama onlar matematik sorusuymuş



Matematik çözebilen varsa alnından öpücem



Matematik sorularının ahiret soruları gibi olması dışında bir sorun yoktu...



Matematik sınavına Cahit Arf girse, sözelci olmaya karar verirdi