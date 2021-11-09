ATV yayın akışında bu akşam hangi dizi ve filmler var? 9 Kasım ATV yayın akışı
ATV yayın akışı, 9 Kasım Salı günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri bu akşam ATV’de nelerin olduğunu merak ediyorlar. 9 Kasım ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var?
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ATV yayın akışı ile ilgili araştırmalar başladı. Bu akşam ATV’de televizyonda ilk kez ekrana gelecek olan iki film bulunuyor. Saat 19:00’da başlayacak olan ATV ana haberin ardından Aramızdaki Sözler filmi 20:00’de ekrana gelecek.
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9 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
ATV yayın akışında bu akşam saat 20:00’de Aramızdaki Sözler filmi, saat 22:20’de ise Çılgın Sürücü filmi yer alıyor. İki film de televizyonda ilk kez ekrana gelecek.06:00 İkimizin Sırrı