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Televizyon
Haber Giriş: 09 Kasım 2021 - 11:06 | 

ATV yayın akışında bu akşam hangi dizi ve filmler var? 9 Kasım ATV yayın akışı

ATV yayın akışı, 9 Kasım Salı günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri bu akşam ATV’de nelerin olduğunu merak ediyorlar. 9 Kasım ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var?

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ATV yayın akışı ile ilgili araştırmalar başladı. Bu akşam ATV’de televizyonda ilk kez ekrana gelecek olan iki film bulunuyor. Saat 19:00’da başlayacak olan ATV ana haberin ardından Aramızdaki Sözler filmi 20:00’de ekrana gelecek.

29 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

9 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

ATV yayın akışında bu akşam saat 20:00’de Aramızdaki Sözler filmi, saat 22:20’de ise Çılgın Sürücü filmi yer alıyor. İki film de televizyonda ilk kez ekrana gelecek.06:00 İkimizin Sırrı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

3

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aramızdaki Sözler TV’de ilk

22:20 Çılgın Sürücü TV’de ilk

00:30 Çılgın Sürücü

02:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

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