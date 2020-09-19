hurriyet.com.tr / A.A.
ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!
Herhangi bir sokakta ATM'den para çekmek istiyorsunuz; ancak bilmediğiniz tehlikeli bir 'detay' var...
ATM'lerden para çekerken pek çoğumuz dikkatli davranmıyoruz; bakın dikkatsiz davrandığımızda ATM önünde bizi bekleyen tehlike ne?
Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi. Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.
Zaten işin şaşırtan yanı da bu adımdan sonra ortaya çıkıyor. Dikkatli baktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında elinizde tuttuğunuz aparatın içinde gizli bir kamera bulunuyor.
Akıllardaki soru ise şu: Bunca saat bu aparat gizli kamerayı nasıl aktif halde tutuyor? Enerjisini nasıl sağlıyor? Bu sorunun basit bir yanıtı var: Gücünü telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor.
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