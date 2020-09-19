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HaberlerTeknoloji HaberleriATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!
GeriTeknoloji ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / A.A.
Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 06:41 | 

ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!

Herhangi bir sokakta ATM'den para çekmek istiyorsunuz; ancak bilmediğiniz tehlikeli bir 'detay' var...

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ATM'lerden para çekerken pek çoğumuz dikkatli davranmıyoruz; bakın dikkatsiz davrandığımızda ATM önünde bizi bekleyen tehlike ne?

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Şu an bu gördüğünüz aparat sıradan görünüyor. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para çekebileceğinizi düşünüyorsunuz; ancak aslında büyük bir sıkıntı var!

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Oysa ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi!

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Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi. Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.

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Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak. Yani çıkarılması oldukça kolay. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?

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Zaten işin şaşırtan yanı da bu adımdan sonra ortaya çıkıyor. Dikkatli baktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında elinizde tuttuğunuz aparatın içinde gizli bir kamera bulunuyor.

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Uzun saatler hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan aktif olarak çalışıyor ve bu süre boyunca da aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri size hissettirmeden bir bir kaydediyor.

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Akıllardaki soru ise şu: Bunca saat bu aparat gizli kamerayı nasıl aktif halde tutuyor? Enerjisini nasıl sağlıyor? Bu sorunun basit bir yanıtı var: Gücünü telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor.

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Elbette kaydettiği görüntüleri bir yerde depolaması gerekiyor. Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.

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Şimdi bir sonraki adıma geçelim. ATM'lerde gördüğünüz ve kartınızı yerleştirdiğiniz bölüm de aslında yeri geldiğinde dolandırıcıların büyük oyununun bir parçası olabiliyor.

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Renginin ne olduğuna bakılmaksızın kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi yavaşça kendinize çekmeye çalışın; bu noktada bu bölmede herhangi bir sorun varsa aparat doğrudan elinizde kalacaktır.

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Az önce başıma gelen durumdan farklı bir durumla karşılaşmadık. Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer... Yani aklımıza gelmeyecek birçok aparatı birebir kopyalayıp kredi kartı bilgilerini çalmak için kullanıyorlar.

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Oysa dışarıdan bakıldığında kredi kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi gerçeğinden ayırmak oldukça güç. Sadece güç uyguladığınızda 'oyunu' görebilme şansınız var.

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Şimdi de bu aparata yakından bakalım. Çünkü asıl 'mucize' bu aparatın içinde kendini gösteriyor. Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz?

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Kart bilgilerini kopyalamak bugünün şartlarında oldukça kolay bir işlem. Aparatın iç kısmına baktığımızda ise kart bilgilerini aynen kopyalayan minik bir sistemin yer aldığını görüyoruz.

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Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar.

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Nakit çekim ve kredi çekimi dahil pek çok şeyi yapabiliyorlar.

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Kart takılan bölümü sallayarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.

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Orjinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ayırt edilebilir.

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Tuş takımının bulunduğu aparat da kolayca kendinize doğru çekildiğinde size gelir. Şifre girerken elinizi bu şekilde tutun.

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