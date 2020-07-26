Atiye'nin sırrı ortaya çıktı

ALMANYA’DA EVLENDİLER Müzik çalışmalarına ara veren Atiye’nin uzun süren sessizliğinin nedeni ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci’yle Almanya’da evlendiği ve orada bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.