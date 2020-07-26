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Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 07:00,

Atiye'nin sırrı ortaya çıktı

Atiye’nin uzun süredir ortalarda görünmemesinin nedeni bebekmiş! Ünlü şarkıcının prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci’yle evlendiği ve 1 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
1ALMANYA’DA EVLENDİLER
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ALMANYA’DA EVLENDİLER

Müzik çalışmalarına ara veren Atiye’nin uzun süren sessizliğinin nedeni ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci’yle Almanya’da evlendiği ve orada bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

2İSTANBUL’DA YAŞIYORLAR
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İSTANBUL’DA YAŞIYORLAR

Atiye ve Erol Sebebci, şimdi 1 yaşında olan kızlarıyla birlikte birkaç ay önce İstanbul’a döndü. İstanbul ve Antakya’da yapmayı düşündükleri düğünleri pandemi nedeniyle erteleyen çift, bu hayallerini salgın tehdidi geçtiğinde gerçekleştirecek.

3Albüm hazırlıyor
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Albüm hazırlıyor

Atiye’nin yeni albüm hazırlığında olduğu, ancak çalışmanın çıkış tarihi konusunda kararsız kaldığı da gelen bilgiler arasında.

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Atiye, daha önce başından bir evlilik geçen Erol Sebebci ile 2 yıldır birlikte.

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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