Atiye'nin 3. sezonu ne zaman? İşte Atiye 3. sezon son durum bilgisi
Atiye'nin üçüncü sezonu için geri sayım başladı. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezon yayın tarihi araştırılıyor. İkinci sezonu izleyen diziseverler, şimdiden yeni sezonu sorguluyor. Peki, Atiye'nin 3. sezonu ne zaman?
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Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezonu için nefesler tutuldu. İkinci sezondaki sekiz bölümün tamamını izleyen diziseverler şimdi ise üçüncü sezonun yayın tarihini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Dizinin üçüncü sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimleri, diğer sezonlarda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilecek.
Dizinin yeni sezonu hakkında ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?
İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor.
Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.