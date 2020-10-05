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Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 23:59 | 

Atiye'nin 3. sezonu ne zaman? Atiye'nin yeni sezonu merakla bekleniyor!

Beren Saat ve Mehmet Günsur'un başrolde yer aldığı Atiye dizisi, geride kalan 2. sezonunun ardından, dizseverlerin araştırdığı konu oldu. Sevilen dizinin 8 bölümden oluşan 2. sezonunu hızlı şekilde izleyen diziseverler, yeni sezon için tarih araştırması yapmaya başladı. Peki, Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak?

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Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisinin 3. sezonu için nefesler tutuldu. 2. sezondaki sekiz bölümün tamamını izleyen diziseverler şimdi ise 3. sezonun yayın tarihini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU
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YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Dizinin üçüncü sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimleri, diğer sezonlarda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilecek.

Dizinin yeni sezonu hakkında ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

3ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE
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ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor.

Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.

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