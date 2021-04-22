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Televizyon
Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 17:21 | 

Atiye'nin 3. sezonu ne zaman? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte en son gelişmeler

Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger gibi usta isimlerin rol aldığı Atiye'nin iki sezonu geride kaldı. Dizinin sıkı takipçileri şimdilerde üçüncü sezon için beklemeye başladı. Konuya dair dizinin yayınlandığı online platform ya da başrol oyuncularının açıklamalarına dikkat kesilen diziseverler, araştırmalarına hız verdi. Peki, Atiye'nin 3. sezonu ne zaman?

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'İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.' Netflix'in internet sitesinde dizinin tanıtımı bu cümlerle yapılıyor. Şengül Soybaş'ın romanından uyarlanan dizi, üçüncü sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte, Atiye'nin yeni sezonu hakkında son gelişmeler...

2BEREN SAATTEN AÇIKLAMA

BEREN SAAT'TEN AÇIKLAMA

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat, 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti;

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

3YENİ SEZON NE ZAMAN

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin üçüncü sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimleri, diğer sezonlarda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilecek.

Dizinin yeni sezonu hakkında ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

4DİZİNİN KONUSU

DİZİNİN KONUSU

İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor.

Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.

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