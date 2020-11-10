Atiye 3. sezon ne zaman başlıyor?

Atiye 3. sezon ile izleyicisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Göbeklitepe merkezli gelişen mistik olayların ele alındığı dizinin ilk 2 sezonunu yayınlayan Netflix'in 3. sezon ile devam edip etmeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte, Atiye 3. sezon bilgileri hakkında bazı detaylar
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1
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Atiye dizisinin 3. sezonu için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezonu için nefesler tutuldu. İkinci sezondaki sekiz bölümün tamamını izleyen diziseverler şimdi ise üçüncü sezonun yayın tarihini araştırıyor. İşte, Atiye 3. sezon hakkında bazı detaylar
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Dizinin üçüncü sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimleri, diğer sezonlarda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilecek.
Dizinin yeni sezonu hakkında ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor.
Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.