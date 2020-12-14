Son dakika: Atina ortaklarına ateş püskürüyor! Zirve şokunu atlatamadılar

Diplomasi senaryosu: Türkiye herhangi bir araştırma ya da sondaj gemisini en azından bir süre için Doğu Akdeniz’e göndermez. Bu durumda gelecek şubat başlarında iki ülke dışişleri heyetleri arasında istikşafi görüşmeler, dört yıl aradan sonra tekrar başlayabilir.