Atilla Saral Çanakkale'de mahsur kaldı

DÖNÜŞ BİLETİ HAZIRDI 11 yıldır birlikte olduğu ve birkaç ay önce de nikâh masasına oturduğu meslektaşı İnci Türkay’la Londra’da yaşayan Atilla Saral, geçtiğimiz haftalarda bağ bahçe kontrolü yapmak için Çanakkale’deki yazlığına geldi.