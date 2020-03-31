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Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 07:46, /

Atilla Saral Çanakkale'de mahsur kaldı

Eşi İnci Türkay’la Londra’da yaşayan Atilla Saral, bağ bahçe kontrolü için geldiği Çanakkale’deki yazlığında mahsur kaldı: “Tam döneceğim gün uçuş yasağı getirildi. Eşimle ayrı düştük.”

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1DÖNÜŞ BİLETİ HAZIRDI

DÖNÜŞ BİLETİ HAZIRDI

11 yıldır birlikte olduğu ve birkaç ay önce de nikâh masasına oturduğu meslektaşı İnci Türkay’la Londra’da yaşayan Atilla Saral, geçtiğimiz haftalarda bağ bahçe kontrolü yapmak için Çanakkale’deki yazlığına geldi.

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Buradaki işlerini bitiren ünlü oyuncu, eşinin yanına dönmeyi planladığı gün, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen uçuş yasağına takıldı.

3BENİMKİ BÜYÜK ŞANSSIZLIK

BENİMKİ BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Atilla Saral, eşiyle ayrı düştükleri için üzgün olduğunu söyledi: “Benimki büyük şanssızlık. Buraya bağı, bahçeyi ilaçlamaya gelmiştim. Çünkü yazın gelip tatil yapacaktık. Dönüş biletini de almıştım ama uçuşlar durdurulunca dönemedim."

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"Aklım orada kaldı. Allah’tan eşim Londra’da uzun süredir yaşıyor, artık oralı yani. Uçuşlar yeniden başlayana kadar mecbur bekleyeceğiz.”

5EĞİTİME ARA

EĞİTİME ARA

Atilla Saral, Londra’da “İnci’s Drama Club” adında bir oyunculuk okulu kuran İnci Türkay ile oğlu Ali’nin de eve kapandıklarını söyledi: “Ali evden eğitim görüyor. İnci bütün sınıfları kapattı.”

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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