Atilla Saral Çanakkale'de mahsur kaldı

11 yıldır birlikte olduğu ve birkaç ay önce de nikâh masasına oturduğu meslektaşı İnci Türkay’la Londra’da yaşayan Atilla Saral, geçtiğimiz haftalarda bağ bahçe kontrolü yapmak için Çanakkale’deki yazlığına geldi.
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Buradaki işlerini bitiren ünlü oyuncu, eşinin yanına dönmeyi planladığı gün, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen uçuş yasağına takıldı.
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BENİMKİ BÜYÜK ŞANSSIZLIK
Atilla Saral, eşiyle ayrı düştükleri için üzgün olduğunu söyledi: “Benimki büyük şanssızlık. Buraya bağı, bahçeyi ilaçlamaya gelmiştim. Çünkü yazın gelip tatil yapacaktık. Dönüş biletini de almıştım ama uçuşlar durdurulunca dönemedim."
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"Aklım orada kaldı. Allah’tan eşim Londra’da uzun süredir yaşıyor, artık oralı yani. Uçuşlar yeniden başlayana kadar mecbur bekleyeceğiz.”
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EĞİTİME ARA
Atilla Saral, Londra’da “İnci’s Drama Club” adında bir oyunculuk okulu kuran İnci Türkay ile oğlu Ali’nin de eve kapandıklarını söyledi: “Ali evden eğitim görüyor. İnci bütün sınıfları kapattı.”