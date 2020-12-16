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Beyza Nur GÜLER -  Harun UYANIK- Serdar ALTINTEPE-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 11:21 | 

Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' belirlendi! Mutasyonu ortaya çıkardı

Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalar sonucunda, virüsün yayılımı haritalar üzerinde gösterildi. Sonuçlara göre şu anda vaka sayılarının en yüksek olduğu iller İstanbul, Bursa ve Ankara. Mayıs ayında atık sulardaki virüsü bir anda görememeye başlayan proje ekibi, bunun nedeninin ise virüsün uğradığı mutasyon olduğunu ifade ediyor.

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