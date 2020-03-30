Ateş, öksürük ve... Koronavirüste yeni belirti keşfedildi
Koronavirüsün bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi. ABD’deki yapılan araştırmaya göre her 30 hastadan 1’inde, göz akının iltihaplanması olan ve ‘pembe göz’ olarak da bilinen konjoktivite rastlandı.
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Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda koronavirüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu.
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Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD’de COVID-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1’inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi.
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ABD’li doktorlar, Çin’deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 koronavirüs hastasının 19’unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.
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DİĞER BELİRTİLER DE VARSA DİKKAT
Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyardı.
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Y KUŞAĞI DA RİSK ALTINDA
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsün yaşla bağlantısına dair bakış açısını değiştirebilir.
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Buna göre “Y” kuşağı olarak bilinen 20-44 yaş arası grupta, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı hiç de az değil.
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Elde edilen yeni veriler, yaşları 20 ve 44 arasında değişen hastaların yaklaşık 5’te birinin hastaneye yatırıldığını gösteriyor.
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AĞIR VAKALAR YAŞLI
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin istatistiklerine göre bu yaş grubundaki 705 vakanın yüzde 21’i hastanelerde tedavi edildi. Yüzde 2-4’ü yoğun bakıma alındı ve yüzde 0.2’si hayatını kaybetti.
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Çalışmada yine de en ağır vakaların ve en yüksek ölüm oranlarının yaşlılar arasında gözlemlendiği vurgulandı.
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COVID-19'A JAPON AŞISI
Japonya’da Tokyo Üniversitesi, COVID-19’a karşı aşı denemelerinin nisan ayında başlayacağını duyurdu.
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Ön çalışmalarda Nafamostat adlı ilacın, koronavirüsün insan hücrelerine girmesini engelleyebileceği keşfedildi. Ekipte Türk bilim insanı Halil İbrahim Çiftçi de yer alıyor.
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SITMA İLACI UMUT OLDU
Norveç koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi denemelerine başladığını duyrudu. Planquenil adlı sıtma ilacı geçmişte Ebola salgını sırasında da kullanılmıştı.
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Norveç Araştırma Konseyi, ilacın COVID-19’a karşı ne boyutta etkili olabileceğini araştırdıklarını ifade etti.