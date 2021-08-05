'Ateş Kuşları'nın yoğun mesaisi! Alevlere nokta atışı

Yangın bölgesine 15-20 dakikada ulaşan dev söndürme uçakları, bazen metrelerce yükseklikteki alevleri söndürmek bazı zaman da dik yamaçlarlardaki yangının kontrol altına alınması için su bırakıyor. Verilen koordinatlardaki alevlere su bıraktıktan sonra ikmal için Antalya Havalimanı’na dönen uçak ekibinin, mesaisi gün batımına kadar aralıksız devam ediyor.