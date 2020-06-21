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HaberlerDünya Haberleri'Ateş çemberi' adı verilen güneş tutulması tüm dünyada milyonlar tarafından izlendi
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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 16:15,

'Ateş çemberi' adı verilen güneş tutulması tüm dünyada milyonlar tarafından izlendi

Yılın en önemli gökyüzü olaylarıdan biri olan 'Ateş çemberi' güneş tutulması gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda insan güneş tutulmasını izledi, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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21 Haziran yaz gün dönümüne denk gelen ve 'ateş çemberi' olarak da bilinen halkalı güneş tutulması sabah saatlerinde gerçekleşti.

21 DAKİKA 22 SANİYE SÜRDÜ
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1 DAKİKA 22 SANİYE SÜRDÜ

'Ateş çember' olarak da bilinen bu tutulma 1 dakika 22 saniye boyunca devam etti.

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Tüm dünya devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi altındayken gerçekleşen bu müthiş olay dünyadaki tüm ülkelerde milyonlarca insanın sokaklara akın etmesine sebep oldu.

4DÜNYANIN BİR KISMI TAM OLARAK İZLEYEBİLDİ
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DÜNYANIN BİR KISMI TAM OLARAK İZLEYEBİLDİ

Uzmanlar güneş tutulmasının dünyanın sadece %2'lik bir kısmında görülebildiğini belirtti.

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Gündönümü olarak kabul edilen 21 Haziran'da gerçekleşen 'Ateş Çemberi' güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'luk bir kısmını kapladı.

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Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

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Bu inanılmaz doğa olayını izlemek isteyenler ortaya en az olayın kendisi kadar inanılmaz fotoğrafların çıkmasına sebep oldular.

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Güneş tutulması Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çinde çoğu bölgede izlendi. Tutulma güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi.

9EN İYİ HAKKARİ İZLEDİ
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EN İYİ HAKKARİ İZLEDİ

Türkiye'den kısmen izlenebilen güneş tutulması, İstanbul göklerinde de görüldü. Sabah 06.45'te başlayan tutulma ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

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06:45’te başlayan tutulma ülkemizde en net olarak Hakkari'de görüldü.

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Güneş tutulması özellikle Hindistan, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde çok büyük ilgiyle takip edildi ve ortaya unutulmaz kareler çıktı.

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Hindistan'da tutulmayı izleyen Hindular kendi inanışları doğrultusunda dualar edip törenler düzenlediler.

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Hindular güneşe dua ederek çevredeki nehirlere girip yıkandılar ve güneş tanrılarına dileklerini bildirdiler.

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Ateş çember tutulmasının en ilginç görüntüleri ise Pakistan'dan geldi.

15ŞİFA ETKİSİ OLDUĞUNA İNANILIYOR
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ŞİFA ETKİSİ OLDUĞUNA İNANILIYOR

Pakistan'da aileler güneş tutulmasının iyileştirici etkisi olduğuna inanıyorlar.

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Pakistan’da 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sırasında bazı Pakistanlılar şifa bulması inancıyla engelli çocuklarını kuma gömdü.

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Karaçi kentindeki bir plajda engelli oğlunu tutulma sırasında kuma gömen babanın bu görüntüsü tüm ajanslar tarafından en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

18VİRÜSE ALDIRMAYIP SOKAKLARA KOŞTULAR
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VİRÜSE ALDIRMAYIP SOKAKLARA KOŞTULAR

Tüm dünyada koronavirüs salgını etkili olduğu ve sokağa çıkma konusunda sıkı tedbirler uygulandığı halde insanlar maskelerini takarak güneş tutulmasını izlemeye koştu.

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Güneş tutulması esnasında gökyüzüne ve güneşe çıplak gözler direkt olarak bakmak körlüğe varacak büyük sorunlara yol açabiliyor.

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Uzmanlar güneş tutulmasını izlerken mutlaka bunun için özel olarak geliştirilmiş gözlükler kullanılmasını öneriyor.

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Gözlük bulamayan çoğu insan ise aynı görevi gördüğüne inanılan röntgen filmlerini tutulmaları izlemek için kullanıyorlar.

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Tüm dünyada büyük merak yaratan ve dini inanışlar da bile yer bulan bu güneş tutulması 2021 yılının haziran ayında tekrarlanacak.

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