'Ateş çemberi' adı verilen güneş tutulması tüm dünyada milyonlar tarafından izlendi

21 Haziran yaz gün dönümüne denk gelen ve 'ateş çemberi' olarak da bilinen halkalı güneş tutulması sabah saatlerinde gerçekleşti. 'Ateş çember' olarak da bilinen bu tutulma 1 dakika 22 saniye boyunca devam etti. Tüm dünya devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi altındayken gerçekleşen bu müthiş olay dünyadaki tüm ülkelerde milyonlarca insanın sokaklara akın etmesine sebep oldu. Uzmanlar güneş tutulmasının dünyanın sadece %2'lik bir kısmında görülebildiğini belirtti. Gündönümü olarak kabul edilen 21 Haziran'da gerçekleşen 'Ateş Çemberi' güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'luk bir kısmını kapladı.Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor. Bu inanılmaz doğa olayını izlemek isteyenler ortaya en az olayın kendisi kadar inanılmaz fotoğrafların çıkmasına sebep oldular. Güneş tutulması Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çinde çoğu bölgede izlendi. Tutulma güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi.Türkiye'den kısmen izlenebilen güneş tutulması, İstanbul göklerinde de görüldü. Sabah 06.45'te başlayan tutulma ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. 06:45’te başlayan tutulma ülkemizde en net olarak Hakkari'de görüldü. Güneş tutulması özellikle Hindistan, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde çok büyük ilgiyle takip edildi ve ortaya unutulmaz kareler çıktı. Hindistan'da tutulmayı izleyen Hindular kendi inanışları doğrultusunda dualar edip törenler düzenlediler. Hindular güneşe dua ederek çevredeki nehirlere girip yıkandılar ve güneş tanrılarına dileklerini bildirdiler. Ateş çember tutulmasının en ilginç görüntüleri ise Pakistan'dan geldi. Pakistan'da aileler güneş tutulmasının iyileştirici etkisi olduğuna inanıyorlar. Pakistan’da 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sırasında bazı Pakistanlılar şifa bulması inancıyla engelli çocuklarını kuma gömdü.Karaçi kentindeki bir plajda engelli oğlunu tutulma sırasında kuma gömen babanın bu görüntüsü tüm ajanslar tarafından en çok paylaşılan görüntülerden oldu. Tüm dünyada koronavirüs salgını etkili olduğu ve sokağa çıkma konusunda sıkı tedbirler uygulandığı halde insanlar maskelerini takarak güneş tutulmasını izlemeye koştu. Güneş tutulması esnasında gökyüzüne ve güneşe çıplak gözler direkt olarak bakmak körlüğe varacak büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar güneş tutulmasını izlerken mutlaka bunun için özel olarak geliştirilmiş gözlükler kullanılmasını öneriyor. Gözlük bulamayan çoğu insan ise aynı görevi gördüğüne inanılan röntgen filmlerini tutulmaları izlemek için kullanıyorlar. Tüm dünyada büyük merak yaratan ve dini inanışlar da bile yer bulan bu güneş tutulması 2021 yılının haziran ayında tekrarlanacak.