Atatürk’ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri – İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında Atatürk’ün sözleri

ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…



Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.



Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.



