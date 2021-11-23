Atatürk’ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri – İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında Atatürk’ün sözleri
Öğretmenler Günü ile ilgili Atatürk’ün sözleri merak ediliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne sayılı saatler kaldı. Bu önemli günde öğrenciler öğretmenlerine mesajlar gönderiyor, vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili söylediği sözler
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl da heyecanla karşılanıyor. Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.
ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…
Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.
Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.