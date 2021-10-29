Atatürk ne zaman, saat kaçta ve nerede öldü?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü de araştırılmaya başlandı. Anma töreni için hazırlıklar yapmak isteyenler ve yeni nesiller, Atatürk ne zaman, nerede ve saat kaçta sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte Atatürk'ün ölüm yıldönümü ve ölüm anında bizzat yanında olanların anlatımları...
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Her yıl Atatürk'ü Anma Günü ilan edilen Atatürk'ün ölüm yıldönümü araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar ulu önderin vefatında onu etkinlikler düzenleyerek anıyor, Anıtkabir'i ziyarete gidiyor ve saygı duruşunda bulunuyorlar. Peki, Atatürk ne zaman, nasıl ve saat kaçta öldü? İşte Ulu Önder Atatürk'ün ölümüyle ilgili detaylar...
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ATATÜRK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÖLDÜ?
10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Ölümünün 83.yılında anılacak olan Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalin dolayısıyla, saat 09.05'te her yıl sirenler çalıyor ve vatandaşlar saygı duruşuna geçiyor.
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ATATÜRK NASIL ÖLDÜ?
Atatürk'ün ölüm anında yanında bulunanların anlattıkları şu şekilde;
Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak:
"Saat 18.00'den sonra yanından ayrılıp, günlük işlerimle meşgul olmak üzere büroma inmiştim; çok geçmeden fenalaştığını telefonla bildirdiler (saat 18.55). Telaşla hususî daireye koştum; yatak odasının iç içe olan iki kapısı arasındaki boşlukta Ali Kılıç duruyordu. Odaya girdiğim zaman Atatürk'ü şu vaziyette gördüm: Yatağın ortasında, iki elini yanlarına dayamış, oturuyor ve mütemadiyen öğürerek: "Allah kahretsin" diye söyleniyordu; ara sıra da hizmetçilerin tuttukları tasa koyu kahverengi bir mayi (pıhtılaşmış kan) çıkarıyordu.
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Nöbetçi Doktor Abrevaya ile o sırada yetişen Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp kendisine yine bir taraftan bazı ilaçlar enjekte etmeye, bir taraftan da buz parçaları yutturmaya başladılar; bir aralık sağında bulunan tuvalet masası üzerindeki saate baktı; her halde iyi göremiyordu ki bana sordu:
"Saat kaç?.."
Cevap verdim: "7.00 Efendim."
Aynı suali bir iki defa daha tekrar etti, aynı cevabı verdim. Biraz sükûnet bulunca yatağa yatırdık; başucuna sokuldum:
"Biraz rahat ettiniz değil mi efendim?.." diye sordum.
Dilini ancak yarısına kadar çıkardı; Dr. İrdelp tekrar seslendi: "Lütfen biraz daha uzatınız!.." Nafile!.. Artık söyleneni anlayamıyordu; dilini uzatacağı yerde tekrar tamamen çekti; başını biraz sağa çevirerek Dr. İrdelp'e dikkatle baktı ve "Aleykümselam" dedi; son sözü bu oldu ve ikinci ponksiyondan tam 30 saat sonra komaya girdi"[12]
9 Kasım günü ve gecesi bu ağır koma devam etti. Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 9'u 5 geçe, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda öldü.