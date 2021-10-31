Atatürk ne zaman, hangi tarihte ve nerede doğdu?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda bir asker ve devlet adamıdır. Kendisi hem Osmanlı ordusunda görev aldığı süre boyunca hem de Cumhuriyet’in ilanından sonra askeri ve siyasi bakımdan pek çok görev üstlenmiştir. Bu görevleri arasında Başkomutanlık ve Cumhurbaşkanlığı da yer almaktadır. Türk toplumuna kazandırdığı Cumhuriyet rejimi ile geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından Atatürk'ün doğduğu ve öldüğü tarihle birlikte hayatı da araştırılmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı konusunda hazırlanmış olan bu içerik içerisinde pek çok merak edilen konuya ulaşabilirsiniz.