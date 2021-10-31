Atatürk ne zaman, hangi tarihte ve nerede doğdu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu tarih ve hayatı da araştırılmaya başlandı. Türk toplumuna kazandırdığı ilke ve inkılaplarla büyük başarılara imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne zaman, hangi tarihte ve nerede dopru? İşte Atatürk'ün hayatı hakkında merak edilenler...
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda bir asker ve devlet adamıdır. Kendisi hem Osmanlı ordusunda görev aldığı süre boyunca hem de Cumhuriyet’in ilanından sonra askeri ve siyasi bakımdan pek çok görev üstlenmiştir. Bu görevleri arasında Başkomutanlık ve Cumhurbaşkanlığı da yer almaktadır. Türk toplumuna kazandırdığı Cumhuriyet rejimi ile geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından Atatürk'ün doğduğu ve öldüğü tarihle birlikte hayatı da araştırılmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı konusunda hazırlanmış olan bu içerik içerisinde pek çok merak edilen konuya ulaşabilirsiniz.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK NE ZAMAN DOĞDU?
Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’e bağlı Kocakasım Mahallesi’nde doğmuştur. Doğduğu ay ve güne dair net bir bilgi yoktur. Ancak resmi kaynaklarda Atatürk’ün Samsun’a çıktığı günü yani 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul ettiğine yer verilmektedir.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK NEREDE DOĞDU?
Atatürk'ün doğduğu ev Yunanistan'ın Selanik şehrindedir. Şu an Atatürk Evi ismiyle müze olarak faaliyet göstermektedir. Tam adresi: Apostolou Pavlou 17, Thessaloniki 546 34, Yunanistan şeklindedir. Atatürk'ün doğduğu ev aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu ile aynı yerleşke içerisinde yer almaktadır. Ev yapı itibariyle bodrumuyla beraber üç katlı olup bir avlu içerisinde yer almaktadır. 1878 yılında Ali Rıza Efendi ve eşi Zübeyde Hanım tarafından mülkiyeti alınmıştır.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUĞU VE EĞİTİM HAYATI
Mustafa Kemal Atatürk, henüz ilkokul çağlarındayken babası Ali Rıza Efendi’yi kaybeder. Bu vefatın üzerine Zübeyde Hanım, kardeşi Hüseyin Efendi’nin yanına gider ve Rapla çiftliğine yerleşmiştir. Ancak bir süre sonra Mustafa Kemal’in eğitiminden şüphe ederek onu halasının yanına, Selanik’e geri göndermiştir.
Atatürk’ün çocukluk dönemine ait en kalıcı anı, Kemal adının nereden geldiğiyle ilgilidir. Buna göre, kendisinin Selanik Askeri Rüştiyesinde okuduğu sırada matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi’dir. Mustafa Efendi, Atatürk’ün yeteneklerini ve zekasını kısa bir sürede fark etmiştir. Bunun üzerine de Mustafa isminin yanına Kemal’i de ilave etmiştir.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi okula gideceği konusunda Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım arasında fikir ayrılığı yaşanmıştır. Son olarak verilen karara göre Mustafa Kemal eğitim almaya mahalle mektebinde başlamış, ancak bir süre sonra babasının kararıyla Şemsi Efendi Mektebi’ne geçiş yapmıştır. Bundan sonra da sırasıyla; Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi’dir.