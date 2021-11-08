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HaberlerGündem Haberleri Atatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyor
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Gündem
Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)-
Haber Giriş: 08 Kasım 2021 - 09:42 | 

Atatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

Edirne'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (83) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi nedeniyle yaptırdığı Atatürk heykeli ve fotoğraflarıyla evini adete müzeye çevirdi. Evinde tüm saatler, her zaman 09.05'i gösteren Kokeralp, "Her 10 Kasım'da içimiz hep yanık oluyor. Elbette biz de onun yanına gideceğiz. Ne mutlu ki Zübeyde Hanım böyle bir evlat yetiştirmiş. Dünyaya saygı duydurmuş kendisini. Gençlere yalvarıyorum. Atatürk'e karşı saygıları, sevgileri olsun. Atatürk olmasaydı biz bu topraklarımızı kazanamazdık" dedi.

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