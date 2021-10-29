Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor! Türkiye'nin gözü bu törende... İşte özellikleri

KREM VE BORDO KOLTUKLAR KULLANILDI Büyük salondaki sahne çukuru 118 kişilik bir orkestrayı alacak büyüklükte. Sahne ve sahne gerisi ise en büyük prodüksiyonlara yetecek hacme sahip olarak tasarlandı. Tiyatro salonunda krem rengi koltuklar kullanılırken opera salonunda ise bordo renk tercih edildi. Salonların sahnelerinde ise hummalı çalışma devam ediyor.