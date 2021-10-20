Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ne zaman açılacak? AKM projesi bitti mi? Bakan Ersoy açıkladı!
Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılış tarihi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımında sona gelindi. İçerisinde tiyatro salonu, bale çalışma salonları, sanat galerileri, sergi salonları, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane gibi özelliklerin yer aldığı Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili açıklama yapan Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu projesi festivali ile ilk uygulamanın başlayacağını belirtti. Peki, Atatürk Kültür Merkezi ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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AKM ne zaman açılacak sorusu sanatseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Taksim'de yapımı tamamlanan kültür merkezinin durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi festivalinin AKM'nin açılmasıyla start vereceğini söyledi. Bakan Ersoy, 17 gün sürecek etkinliğe binden fazla sanatçının katılacağını ve bu projeyle Galataport'tan AKM'ye uzanan bir kültür-sanat rotasının oluşacağını vurguladı.
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AKM NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Valiliği tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak" ifadeleri yer almıştı. Konuyla ilgili CNN Türk'te Ahmet Hakan’la Tarafsız Bölge'de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy şunları ifade etti;
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Çok çok önemli bir proje çok heyecanlıyız. Kısa sürede gerçekleştirdik. Şu anda her şey hazır son rötuşları yapıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi çok büyük bir kompleks. Bütün İstanbul ekiplerimizin depoları var. Son teknoloji ile yapıldı sahne teknolojisi. Performansı artırmak istiyorsanız döner sahne sistemi olması gerekli. Oyun sırasında da sahneyi değiştirebiliyorsunuz. Burada daha hızlı olabilir etkinlik.
Dış cephedeki görüntünün hepsi korundu. 96 bin metrekare kapalı alan var eskisinde yarısı kadar vardı. Burayı biz 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Böyle özel bir yer böyle özel bir günde açılsın istedik. O akşam bizim için çok önemli. Sinan operası ile açıyoruz. Açılış için özel yazıldı. Konusu Mimar Sinan. 2 gün üst üste o çıkacak. Ertesi gün yine sanat severler için oyun tekrar sergilenecek.
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BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU PROJESİ
İlk uygulaması 29 Ekim’de başlıyor. Beyoğlu Kültür Yolu projesi festivali ile başlatıyoruz. 17 gün sürecek ve binden fazla sanatçı katılacak. 60 ayrı noktada etkinlikler olacak.
Meydan etkinliklerimiz olacak. Galata Kulesi meydanında Gezi Parkı’nın meydanında buralarda bizim sanatçılarımız konserler verecek. Çok yoğunluk olmayacak, aktivitelerin hepsi ücretsiz. Kapasitenin geniş olduğu yerlerde ücretsiz.
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Birçok bina var. Galataport da işin içinde Galata Kulesi de Atlas Sineması da Emek sineması da işin içinde. 22 Ekim itibarıyla bir uygulama açacağız. Beyoğlu Kültür Yolu rotasındaki tüm ekinlikleri görebileceksiniz. İsterseniz size uyarı mesajları da gelecek.
Galataport'tan AKM'ye uzanan hat kültür-sanat rotası oluyor.