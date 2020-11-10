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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 15:24 | 

Atatürk hem okullarda hem evlerde anıldı

Ölümünün 82’nci yılında öğrenciler de hem okulda hem de evlerinde Atatürk'ü andı. Kimi resim yaptı, kimi şiir okudu, kimiyse panoları süsledi. Kimi zaman kutlamalara teknoloji de dahil oldu, 'hologram' ile birlikte Atatürk sınıflara misafir oldu. Bazı öğrenciler ise uzaktan eğitimde sanal sınıfta anma töreni düzenledi. Öğrencilerden her biri 'Atamızı saygıyla anıyoruz' cümlesinin birer harfini yazarak ekranda bir araya getirdi. Bazı okullarda ise sosyal mesafe korunak okul bahçesinde tören düzenlendi. İşte o anma etkinliklerinden bazı fotoğraflar:

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