Atatürk Araştırma Merkezinden özel Atatürk fotoğrafları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca derlenen ve Anadolu Ajansı (AA) ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paylaşılan 23 fotoğrafta, Cumhuriyet kurulduktan sonraki dönemde Atatürk'ün farklı zamanlarda çekilen fotoğrafları yer alıyor.