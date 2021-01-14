Gündem Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) Haber Giriş: 14 Ocak 2021 - 14:27 | 14 Ocak 2021 - 14:27

Ataşehir'de dehşeti yaşadı... İtfaiye kurtardı

İstanbul Ataşehir'de eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verilen Alev Ş.'yi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Talihsiz kadının karşı komşusu, Hatice Yaprak, "Alev, erkek arkadaşım beni sürekli dövüyor diye zaten söylüyordu. Dün de yangın meydana geldi. Kız, daha önce de şikayetçi olmuştu. Adam için 6 ay uzaklaştırma aldırmıştı. Bir koku geliyordu. Arka odayı yakmış. Çocuğu görmedim. Alev hep söylüyordu; 'beni dövüyor, kovuyor' " dedi.