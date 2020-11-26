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Gülseli KENARLI – Hüseyin ÇAKMAK – Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 13:08 | 

Ataşehir’de bir mahalle karıştı

İstanbul Ataşehir  Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.

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