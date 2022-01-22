Atakan Çelik kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan Atakan Çelik hakkında bilgiler

Tiyatro ve oyunculuk hevesi hep var olan oyuncu, annesinin “Sigortalı işin olsun” ısrarları sonucunda tiyatrodan uzaklaştı. Bir sigorta şirketinde işe başladı, burada 5 yıl çalıştı. 2015'te BKM ile tanışınca hayallerinin peşine düştü ve o yıldan beri BKM Mutfak çatısı altında.