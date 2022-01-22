Atakan Çelik kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan Atakan Çelik hakkında bilgiler

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli komedi programının 2. kuşak oyuncuları arasında yer alan Atakan Çelik, 3 Şubat 1990 İstanbul Beyoğlu doğumlu. Çelik, iktisat bölümü mezunudur.
Tiyatro ve oyunculuk hevesi hep var olan oyuncu, annesinin “Sigortalı işin olsun” ısrarları sonucunda tiyatrodan uzaklaştı. Bir sigorta şirketinde işe başladı, burada 5 yıl çalıştı. 2015'te BKM ile tanışınca hayallerinin peşine düştü ve o yıldan beri BKM Mutfak çatısı altında.
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Bahadır karakterini canlandıran Atakan Çelik, Ramo dizisine de konuk olarak katılmıştı.