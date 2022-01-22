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Atakan Çelik kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan Atakan Çelik hakkında bilgiler

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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan Atakan Çelik, Şarkılar Bizi Söyler programının 22 Ocak tarihli konularından biri oldu. Atakan Çelik, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Bahadır karakterini canlandırmıştı. Peki, Atakan Çelik kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan Atakan Çelik hakkında bilgiler

1/3Atakan Çelik kimdir Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan Atakan Çelik hakkında bilgiler

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli komedi programının 2. kuşak oyuncuları arasında yer alan Atakan Çelik, 3 Şubat 1990 İstanbul Beyoğlu doğumlu. Çelik, iktisat bölümü mezunudur.

2/3Atakan Çelik kimdir Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan Atakan Çelik hakkında bilgiler

Tiyatro ve oyunculuk hevesi hep var olan oyuncu, annesinin “Sigortalı işin olsun” ısrarları sonucunda tiyatrodan uzaklaştı. Bir sigorta şirketinde işe başladı, burada 5 yıl çalıştı. 2015'te BKM ile tanışınca hayallerinin peşine düştü ve o yıldan beri BKM Mutfak çatısı altında.

3/3Atakan Çelik kimdir Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan Atakan Çelik hakkında bilgiler

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Bahadır karakterini canlandıran Atakan Çelik, Ramo dizisine de konuk olarak katılmıştı.

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