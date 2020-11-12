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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 11:37 | 

Ata Demirer'den tbt paylaşımı! '1985 Bursa Akbıyık Mahallesi duvara yaslanmış gülüyorum...'

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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Ünlü komedyen Ata Demirer çocukluk yıllarına ait fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

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Bir dönem Bursa'da yaşayan ünlü komedyen paylaşımının altına 'Tbt'nin babaannesi... 1985 Bursa Akbıyık mahallesi... Duvara yaslanmış gülüyorum artık neye gülüyorsam kendi kendime. Fotoğrafı kim çekmiş bilmiyorum Bursalı bir hanımefendi yollamış.' notunu düştü.

3ALİŞAN
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ALİŞAN

Vaay beee... sene 1984 ilkokul 3. Sınıf! Hadi beni bulalım

4CEYHUN YILMAZ
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CEYHUN YILMAZ

Canım ANNEM Mine Yılmaz, Canım BABAM Celal Yılmaz 1991...
Bizimkilerle yine davette, eğlentideyiz.
Ruhu şâd olsun anneciğimin.
Ve teşekkür baba.
Bizi çok güzel eğlendirdin.
(Tek başına da çok eğlendin (!) gerçi ama o konuya burada girmeyeceğim canlı yayına bekliyorum...)

5ACELYA AKKOYUN
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ACELYA AKKOYUN

Yaş 19 Mahallenin Muhtarları çekimden bir kare

6MÜJDE DEVRİM
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MÜJDE DEVRİM

Yıl 93 analı kızlı...

7MÜJDE DEVRİM
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MÜJDE DEVRİM

Yıl 81 anneanne torun

8Binnur Şerbetçioğlu
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Binnur Şerbetçioğlu

Seksenli yıllar. Dünyaya daha karamsar bakıyormuşum... Oysa ne toz pembe bir hayat! Her şeye şükür...

9SARP LEVENDOĞLU
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SARP LEVENDOĞLU

2012 Fierense

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