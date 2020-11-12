Ata Demirer'den tbt paylaşımı! '1985 Bursa Akbıyık Mahallesi duvara yaslanmış gülüyorum...'

CEYHUN YILMAZ Canım ANNEM Mine Yılmaz, Canım BABAM Celal Yılmaz 1991...

Bizimkilerle yine davette, eğlentideyiz.

Ruhu şâd olsun anneciğimin.

Ve teşekkür baba.

Bizi çok güzel eğlendirdin.

(Tek başına da çok eğlendin (!) gerçi ama o konuya burada girmeyeceğim canlı yayına bekliyorum...)