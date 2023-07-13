ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? ATA AÖF kayıtları sona erdi! İşte ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bu dönem Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları ATA AÖF’te online olarak tamamlandı.

Yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başladı 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek olup Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 ya da 13 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacaktır.