ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? ATA AÖF kayıtları sona erdi! İşte ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi

ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Final ve bütünleme sınavlarının sona ermesinin ardından Atatürk Üniversitesi yaz okulu kayıtları 10 Temmuz'da sona erdi. Alttan ya da üstten ders alacak olan öğrenciler yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Yapılacak sınavlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Uzaktan Eğitim Yönetmeliğinin 12/2 maddesinde yer alan "Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının yüz yüze gözetimli olarak yapılması esastır." hükmü gereği yüz yüze yapılacaktır." ifadeleri yer aldı. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? İşte, ayrıntılar.