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ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? ATA AÖF kayıtları sona erdi! İşte ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi

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#ATA AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihi#ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman#Ata Aöf Sınav Takvimi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 02:15

ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri, kayıtların sona ermesinin ardından gündeme geldi. Üniversite eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin beklediği Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu kayıt süreci 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 adet ders alabilecek olan öğrenciler, ATA AÖF yaz okulu sınavlarına ise ağustos ayında katılacaklar. 81 ilde aynı anda gerçekleşecek olan söz konusu sınavlarının online olup olmayacağı da yapılan açıklama ile netlik kazandı. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte, ATA AÖF sınav tarihleri ve ayrıntılar.

1/4ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak ATA AÖF kayıtları sona erdi İşte ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi

ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Final ve bütünleme sınavlarının sona ermesinin ardından Atatürk Üniversitesi yaz okulu kayıtları 10 Temmuz'da sona erdi. Alttan ya da üstten ders alacak olan öğrenciler yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Yapılacak sınavlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Uzaktan Eğitim Yönetmeliğinin 12/2 maddesinde yer alan "Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının yüz yüze gözetimli olarak yapılması esastır." hükmü gereği yüz yüze yapılacaktır." ifadeleri yer aldı. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? İşte, ayrıntılar.

2/4ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bu dönem Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları ATA AÖF’te online olarak tamamlandı.

Yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başladı 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek olup Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 ya da 13 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacaktır.

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ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

İl sınav tercihleri 26.06.2023 - 10.07.2023 tarihleri arasında yapıladı. Sınava giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacaktır. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sorgulanabilir.

4/4ATA AÖF YAZ OKULU DERS GEÇME NOTU KAÇ

ATA AÖF YAZ OKULU DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere her ders için 30 dakika sınav süresi verilecek. Yaz okulu sınavlarında başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açıköğretim Fakültesinde ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Yaz okulu sınavlarında 35’in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak.

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