MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu sınav duyurusu yayınlandı!
GeriGündem ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu sınav duyurusu yayınlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 02:47,

ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu sınav duyurusu yayınlandı!

ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayan ATA AÖF yaz okulu kayıtları üniversitenin internet sitesinden online olarak tamamlandı. Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en fazla beş derse kaydını gerçekleştiriyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte, ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mezun olmayı bekleyen ve öğrenimlerine devam eden binlerce ATA AÖF öğrencisi, yaz okulu sınav tarihlerine odaklandı. Bütünleme ve final sınavlarında derslerini veremeyen öğrenciler, ATA AÖF öğrenci işlemleri sayfası üzerinden gerçekleşen yaz okulu kayıtlarının ardından sınav tarihlerini merak etmeye başladı. ATA AÖF internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, yaz okulu sınavları eylül ayında düzenlenecek.

2ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yaz okulu sınavları eylül ayında yapılacak. Yayınlanan yazılı açıklamada şu bilgiler yer alıyor;

3
Abone Olgoogle-news

Yaz okulu sınavları Eylül ayı içerisinde, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. Yaz okulunda yapılacak sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

4
Abone Olgoogle-news

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

5ÜÇ DERS SINAVINA GİREN BİR ÖĞRENCİ YAZ OKULUNDAN DERS ALABİLİR Mİ
Abone Olgoogle-news

ÜÇ DERS SINAVINA GİREN BİR ÖĞRENCİ YAZ OKULUNDAN DERS ALABİLİR Mİ?

Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi