ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu sınav duyurusu yayınlandı!
ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayan ATA AÖF yaz okulu kayıtları üniversitenin internet sitesinden online olarak tamamlandı. Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en fazla beş derse kaydını gerçekleştiriyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte, ayrıntılar.
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1
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Mezun olmayı bekleyen ve öğrenimlerine devam eden binlerce ATA AÖF öğrencisi, yaz okulu sınav tarihlerine odaklandı. Bütünleme ve final sınavlarında derslerini veremeyen öğrenciler, ATA AÖF öğrenci işlemleri sayfası üzerinden gerçekleşen yaz okulu kayıtlarının ardından sınav tarihlerini merak etmeye başladı. ATA AÖF internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, yaz okulu sınavları eylül ayında düzenlenecek.
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ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yaz okulu sınavları eylül ayında yapılacak. Yayınlanan yazılı açıklamada şu bilgiler yer alıyor;
3
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Yaz okulu sınavları Eylül ayı içerisinde, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. Yaz okulunda yapılacak sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.
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Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
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ÜÇ DERS SINAVINA GİREN BİR ÖĞRENCİ YAZ OKULUNDAN DERS ALABİLİR Mİ?
Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.