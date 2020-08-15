ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu sınav duyurusu yayınlandı!

ÜÇ DERS SINAVINA GİREN BİR ÖĞRENCİ YAZ OKULUNDAN DERS ALABİLİR Mİ? Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.