ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi

SINAVLARDA HES KODU SORULACAK MI? Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;



Ülkemizde yapılan diğer tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi gerekli tüm önlemler alınmış olup Sağlık Bakanlığınca verilen HES kodu kontrol yetkisi ile online olarak risk durumu kontrolü yapılmaktadır. Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinde yapılan ve yapılacak olan bu kontroller ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz COVID-19 pozitif ve COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle öğrencilerimizin herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yoktur. Sosyal medya üzerinden yapılan “HES kodu kontrolü yapılmıyor, hastalık taşıyan kişiler diğer insanlarla aynı salonlarda sınava giriyor.” şeklinde vb. paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.