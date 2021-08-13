ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Sınav yüz yüze mi yapılacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi açıklandı!
ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri, kayıt işlemlerinin son bulmasıyla gündeme geldi. 11 Ağustos 2021 Çarşamba gününe kadar yaz okulu kayıtlarını tamamlayan binlerce öğrenci sınav tarihlerine odaklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu sınavlar yüz yüze gerçekleşecek. ATA AÖF yaz okulundan yalnızca ATA AÖF öğrencileri yararlanabilecek. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2021 ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu sınav tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Yoğun talep üzerine 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 23:59’ a kadar uzatılan yaz okulu kayıtlarının geride kalmasıyla gözler sınav tarihine çevrildi. Başarısız oldukları dersleri yaz okulunda vermek isteyen öğrenciler, ATA AÖF yaz okulu sınavına 12 Eylül tarihinde katılım sağlayacaklar.
2
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının tarihi kadar online mı yüz yüze mi yapılacağı da merak konusu. Açıklamaya göre, ATA AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak.
Yaz okulundan yalnızca fakülte öğrencileri yararlanabilecek. Yaz okulunda açılacak derslerin listesine web sitesi üzerinden ulaşılacak.
3
YAZ OKULUNDA SINAVLARIN PUAN KATKISI YÜZDE KAÇ?
Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.
4
ÜÇ DERS SINAVINA GİREN YAZ OKULUNDA DERS ALABİLİR Mİ?
Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.
5
YAZ OKULUNUN SÜRESİ NE KADAR?
Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere beş haftadan az olamaz.