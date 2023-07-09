ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi 2023 || ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? İşte kayıtlar için son tarih!

Güz ve bahar yarıyılının sona ermesinin ardından açıktan üniversite eğitimi alan ATA AÖF öğrencileri, yaz okuluna yoğun ilgi gösteriyor. Başarısız dersi olan öğrenciler veya üst yarıyıllardan ders seçimi yapacaklar, sınavların yüz yüze mi, yoksa online mı yapılacağını merak ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Atatürk Üniversitesi bahar dönemi vize, final ve bütünleme sınavlarını online olarak gerçekleştirildi. ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 10 Temmuz tarihinde sona erecek. 2023 ATA AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak? İşte ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri...