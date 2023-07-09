ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi 2023 || ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? İşte kayıtlar için son tarih!

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bu dönem Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları ATA AÖF’te online olarak tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi yaz okulu sınavlarıyla ilgili kritik bir karara imza attı. ATA AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştirilecek.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-aof-yaz-okulu-sinavlari-ne-zaman-online-mi-2023-anadolu-universitesi-aof-yaz-okulu-sinav-tarihi-42294753