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ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi 2023 || ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? İşte kayıtlar için son tarih!

Güncelleme Tarihi:

#ATA AÖF Yaz Okulu#ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları #ATA AÖF Yaz Okulu Son Kayıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 15:17

Atatürk Üniversitesi yaz okulu kayıt ve sınav takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açıktan eğitim alan ve mezuniyet durumu olan öğrenciler, yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavlarına aynı anda katılamayacak. ATA AÖF yaz okulunda açılan derslerden en fazla toplam 5 ders alınabilecek. ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemini belirlenen tarihler arasında yapmayan veya materyal ücretini yatırmayanlar yaz okulu sınavlarına katılamayacak. Açıktan aldıkları eğitimle ön lisans ve lisans mezunu olmayı hedefleyen adaylar, yaz okuluna kayıtlar için son gün yaklaşıyor. ATA AÖF yaz okulu sınavlarında dört yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Ders başarı notu ise tek sınav üzerinden hesaplanacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi? İşte ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2023

1/4ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi 2023 || ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı İşte kayıtlar için son tarih

Güz ve bahar yarıyılının sona ermesinin ardından açıktan üniversite eğitimi alan ATA AÖF öğrencileri, yaz okuluna yoğun ilgi gösteriyor. Başarısız dersi olan öğrenciler veya üst yarıyıllardan ders seçimi yapacaklar, sınavların yüz yüze mi, yoksa online mı yapılacağını merak ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Atatürk Üniversitesi bahar dönemi vize, final ve bütünleme sınavlarını online olarak gerçekleştirildi. ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 10 Temmuz tarihinde sona erecek. 2023 ATA AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak? İşte ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

2/4ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bu dönem Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları ATA AÖF’te online olarak tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi yaz okulu sınavlarıyla ilgili kritik bir karara imza attı. ATA AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştirilecek.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-aof-yaz-okulu-sinavlari-ne-zaman-online-mi-2023-anadolu-universitesi-aof-yaz-okulu-sinav-tarihi-42294753

 

 

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3/4ATA AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN

ATA AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Yaz okulu sınavları ise 12 ya da 13 Ağustos’ta 81 ilde aynı anda yüz yüze yapılacak.

4/4ATA AÖF YAZ OKULU SON TERCİH TARİHİ

ATA AÖF YAZ OKULU SON TERCİH TARİHİ

İl sınav tercihleri 26.06.2023 - 10.07.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacaktır. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sorgulanabilir.

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