ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ATA AÖF sınav soruları

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül’de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül’de erişime açılmıştı.



Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.