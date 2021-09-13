ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ATA AÖF sınav soruları
ATA AÖF yaz okulu sınavı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09.30’da tek oturum olarak yapıldı. Her ders için 30 dakika sınav süresi verildi. Sınavın ardından ATA AÖF sınav soruları erişime açıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ATA AÖF yaz okulu sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül’de yapılan ATA AÖF yaz okulu sınavının sonuçları 14 Eylül’de erişime açılmıştı.
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ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül’de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül’de erişime açılmıştı.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.
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ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.