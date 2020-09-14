ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları OBS giriş ekranı

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. ATA AÖF yaz okulu sınavı 9 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00 ile 21.30 saatleri arasında yapıldı. Öğrenciler sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebildiler. Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasında sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenlerin işlemlerini 15 Eylül 2020 Salı günü saat 23:59'a kadar yapmaları gerekiyor.