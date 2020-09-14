ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları OBS giriş ekranı
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 9 Eylül'de yapıldı. Sınavın ardından sorular ve cevaplar LMS'ye yüklendi. Yaz Okulu Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İşte ATA AÖF sınav sonuçları OBS giriş ekranı
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ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. ATA AÖF yaz okulu sınavı 9 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00 ile 21.30 saatleri arasında yapıldı. Öğrenciler sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebildiler. Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasında sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenlerin işlemlerini 15 Eylül 2020 Salı günü saat 23:59'a kadar yapmaları gerekiyor.
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
ATA AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli Öğrencilerimiz,
Yaz Okulu Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 15 Eylül 2020 Salı günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.
Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.