ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF obs giriş ekranı
ATA AÖF yaz okulu sınavı 12 Eylül’de yapıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler sınavlara girdikten sonra sonuçları beklemeye başlamışlardı. ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı. Yaz okulu sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabiliyor.
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ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. 12 Eylül’de yapılan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabiliyor. Sınava itirazlar ise 22 Eylül günü saat 23:59’a kadar yapılabilecek. İşte ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli Öğrencilerimiz,
Yaz Okulu Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Çarşamba (22 Eylül 2021) günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler.
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Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.