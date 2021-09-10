ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlandı. Binlerce öğrencinin katılımı ile yüz yüze gerçekleşecek olan 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı tek oturumda tamamlanacak ve her ders için süre 30 dakika olacak. Üstten ya da alttan derslerini vermek için yaz okulunda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin, 2020-2021 ATA AÖF yaz okulu sınavından önce giriş belgelerini alması gerekecek. ATA AÖF sınav belgesi OBS ekranından alınacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ATA AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü başvurularını yapıp yaz okulunda eğitimlerini alan binlerce öğrenci, söz konusu sınavda ter dökecek. Takvime göre sınav 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30’da gerçekleşecek. Sınava girerken adayların ATAUNİ OBS üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesinin yanında olması önem arz edecek.
2
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini tıklayınız.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının tarihi kadar online mı yüz yüze mi yapılacağı da merak konusu. Açıklamaya göre, ATA AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30’da 81 ilde yüz yüze gerçekleşecek.
4
SINAV NASIL YAPILACAK?
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
• Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.
• Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.
• Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
• Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi bulunmalıdır. Ayrıca sınavda kullanmak için yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.
• Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir. Ayrıca;
5
o Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
o Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,
o Hâkim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,o Resmî kurumlarca verilen kimlik kartları,
o Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,
o Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,
o T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava alınabilir.
• Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.
6
• Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.
• Sınava girecek öğrencilerimizin PCR testi yaptırmalarına gerek yoktur.
• Sınavdan önce tüm öğrencilerden HES kodları alınmıştır.
• Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinden yapılan ve yapılacak olan HES kodu kontrolleri ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz COVID-19 pozitif ve COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaklardır.
• Sınav binasına girmek için maske zorunludur.
• Maskesi olmayan öğrencilerimiz bina önlerinden fakültemizin gönderdiği maske ve dezenfektan mendillerden temin edebilirler.