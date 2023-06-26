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ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI 2023 | ATA AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Sınav tarihi belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi duyurdu!

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#ATA AÖF Yaz Okulu#Atatürk Üniversitesi#ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 20:15

ATA AÖF yaz okulu kayıtları 2023 için açıklama geldi. Üniversite eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin beklediği Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu kayıt süreci 26 Haziran'da başladı. Yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 adet ders alabilecek olan öğrenciler, ATA AÖF yaz okulu ücretini belirlenen tarihe kadar yatıracaklar. Yaz okulu sınavları 12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, kayıt ve sınav tarihi hakkında bilgiler.

1/4ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI 2023 | ATA AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır Sınav tarihi belli oldu mu Atatürk Üniversitesi duyurdu

2023 ATA AÖF kayıtları nasıl yapılır? sorusu öğrenciler tarafından takip ediliyor. Final ve bütünleme sınavlarının sona ermesinin ardından Atatürk Üniversitesi yaz okulu kayıtları bugün başladı. 10 Temmuz tarihine kadar sürecek olan ATA AÖF yaz okulu sınavları ağustos ayında tamamlanacak. Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecek. İşte, ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemlerinin ayrıntıları.

2/4ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz Okulu ders kayıtları 26 Haziran-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak, 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

Yaz Okulu ücretleri her program için yıl içindekiyle aynıdır.

3/4ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecektir. Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.

Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır.

4/4ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 ya da 13 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacaktır.

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