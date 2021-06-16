ATA AÖF yaz okulu açılacak mı, ne zaman? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ile ilgili açıklama!

2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları için tüm gözler üniversitenin duyurularına çevrildi. Atatürk Üniversitesi yaptığı yazılı açıklamada öğrencilerin beklediği haberi verdi. Duyuruya göre AÖF öğrencileri için yaz okulu açılacak. Ancak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu sınav ve kayıt tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde üniversitenin açıklama yapması bekleniyor.