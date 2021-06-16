ATA AÖF yaz okulu açılacak mı, ne zaman? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ile ilgili açıklama!
ATA AÖF yaz okulu kayıtları final sınavlarının ardından öğrencilerin gündemine geldi. 10 Haziran'da açıklanan ATA AÖF online final sınavı sonuçlarında istedikleri başarıyı yakalayamayan öğrenciler, yaz okulu kayıt tarihlerini takip etmeye başladı. Atatürk Üniversitesi internet sitesinden yaptığı duyuruda 2021 ATA AÖF yaz okulunun açılmasına karar verildiğini bildirerek yönetmeliğin www.ataaof.edu.tr üzerinden yayınlanacağını açıkladı. Peki, ATA AÖF yaz okulu ne zaman? İşte, 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ile ilgili ayrıntılar.
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1
2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları için tüm gözler üniversitenin duyurularına çevrildi. Atatürk Üniversitesi yaptığı yazılı açıklamada öğrencilerin beklediği haberi verdi. Duyuruya göre AÖF öğrencileri için yaz okulu açılacak. Ancak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu sınav ve kayıt tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde üniversitenin açıklama yapması bekleniyor.
2
ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Üniversiteden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaz okulu açılması uygun görülmüştür.
İlgili yönetmelik www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden yakında yayınlanacaktır.Sınav ve kayıt bilgileri ilerleyen günlerde ilan edilecek.
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YAZ OKULUNDA KAÇ DERS ALINIR?
Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler. Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 200 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 400 TL’dir.
4
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavları Eylül ayı içerisinde, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır.
5
YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER ALINIR?
Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alıp başarısız olduğu (FF harf notu aldığı) ve/veya hiç almadığı derslerden en fazla 5 (beş) ders seçebilirler.