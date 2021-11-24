ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonuçlarında son durum
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları hakkındaki sonuç araştırmaları yoğunlaştı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı vize sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Şimdi ise sınav sonuçları sorgulanıyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayan ATA-AÖF’de vize (ara) sınavları tamamlandı. Sınavlara katılım sağlayan binlerce ATA AÖF öğrencisi, "Vize sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF sınav sonuçlarında son durum...
AT AÖF vize sınavları 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir. En son yapılan sınav 16 Nisan’da sona ermiş, ATA AÖF sonuçları 27 Nisan’da açıklanmıştı.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. En son yapılan vize sınavları 5 Nisan ve 16 Nisan tarihleri aralığında düzenlenmiş, sonuçlar 27 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilecekler.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.