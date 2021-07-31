ATA AÖF üç ders sınavları ne zaman? ATA AÖF mezuniyet sınavı nasıl yapılacak? Atatürk Üniversitesi duyurdu!
ATA AÖF üç ders sınavları için Atatürk Üniversitesi'nden son dakika açıklama geldi. Açıklamada kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrencilerin mezuniyet üç ders sınavına katılacakları bildirildi. ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavları, dönem içi sınavlarında olduğu gibi online gerçekleşecek. Mezuniyet üç ders sınavına girebilmek için öğrencilerin başvuru ya da ücret ödemesi yapması gerekmeyecek. Peki, ATA AÖF üç ders sınavları ne zaman? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ATA AÖF üç ders sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı belli oldu. Mezun olmak için gün sayan öğrencilerin merakla beklediği ATA AÖF üç ders sınav tarihleri kesinleşti. Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa söz konusu sınavlara katılabilecekler. ATA AÖF 3 ders sınavları 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yapılacak.
2
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVLARI NE ZAMAN?
07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapılacak mezuniyet üç ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin bilgileri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) yayımlanmıştır. Kontrol için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine tıklayınız.
Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.
3
Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere bu sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.
4
Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.
Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.
Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.
5
Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. (Final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları’na göre, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.
Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.
6
LMS sayfanızda yer alan “YARDIM” butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Sınavın yapılacağı 7 Ağustos 2021 saat 22.00’dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.