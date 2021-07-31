ATA AÖF üç ders sınavları ne zaman? ATA AÖF mezuniyet sınavı nasıl yapılacak? Atatürk Üniversitesi duyurdu!

Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. (Final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları’na göre, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.



Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.



Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.