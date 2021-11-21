ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, vize sınav soruları ne zaman yayınlanır? Sınavlar bitti
AÖF sonuçları ve soruları söz konusu sınavlar sona ermesinin ardından öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF vize sınavları 20 Kasım tarihinde başladı. Güz dönemi ara sınavları 21 Kasım Pazar günü sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından ATA AÖF soru cevaplar ve sınav sonuçları yayınlanacak. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, vize sınav soruları ne zaman yayınlanır? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF vize oturumları 20 Kasım 2021 tarihi itibariyle başladı. Üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF sınavına katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan da sonuç araştırması yapıyor. Atatürk Üniversitesi'nin resmi adresinden yayınlanan "sıkça sorulanlar" sayfasında sonuç ve sorularla ilgili detaylar yer alıyor. İşte, detaylar.
SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
ATA AÖF sınav oturumlarının tamamlanmasından kısa bir süre sonra yayınlanması bekleniyor. Tüm sınavların soru ve cevap anahtarları Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ilan edilip web sayfasından duyurulmaktadır. Daha sonra sistemden kaldırılmaktadır.
Başarı notu hesaplamasında sınavların puana katkısı % kaç olarak hesaplanır?
Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır.
Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.
Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.
Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.
Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.