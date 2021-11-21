ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, vize sınav soruları ne zaman yayınlanır? Sınavlar bitti

Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF vize oturumları 20 Kasım 2021 tarihi itibariyle başladı. Üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF sınavına katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan da sonuç araştırması yapıyor. Atatürk Üniversitesi'nin resmi adresinden yayınlanan "sıkça sorulanlar" sayfasında sonuç ve sorularla ilgili detaylar yer alıyor. İşte, detaylar.