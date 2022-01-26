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ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınav takvimi belli oldu!

#Atatürk Üniversitesi#Açıköğretim Fakültesi#Bütünleme Sınavı

ATA AÖF sınav tarihleri için geri sayım devam ediyor. 25 Aralık ve 26 Aralık tarihleri aralığında gerçekleşen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarında istedikleri başarıyı elde edemeyen öğrenciler bütünleme sınavlarını beklemeye başladı. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavları şubat ayında gerçekleşecek. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçecek ve dönem sonu not ortalamasını yüzde 70 oranında etkileyecek. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021-2022 Atatürk Üniversitesi bütünleme sınav tarihleri hakkında bilgiler.

1/5ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2022 ATA AÖF bütünleme sınav takvimi belli oldu

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bütünleme sınavı tarihleri belli oldu. Uzaktan eğitim sistemi ile üniversite eğitimlerine devam eden öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavlarında bir kez daha şansını deneyecekler. Sınav öncesi AÖF sınav giriş belgeleri resmi internet sayfasında yayınlanacak. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu öğrenebilecek. Takvime göre söz konusu sınavlar 5-6 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

2/5ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF sınav takvimi yayınlandı. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 05 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.

3/5ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILACAK

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavını, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde başarıyla gerçekleştirdi. Bütünleme sınavlarının yüz yüze mi ya da online mı yapılacağı ise henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde sınavla ilgili duyurunun yayınlanması bekleniyor.

4/5AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

5/5Online Deneme Sınavı Modülü Yayında

Online Deneme Sınavı Modülü Yayında

Online Deneme Sınavı Modülü ile;

Online Deneme Sınavı Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı tip ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Mozilla Firefox” tur. Sınavlarda “sınav raporunu görüntüleyememe” sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan “Rapora Git” butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

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#Atatürk Üniversitesi#Açıköğretim Fakültesi#Bütünleme Sınavı