ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 ATA AÖF vize sınavı tarihleri belli oldu!

ATA AÖF sınavı ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ders kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü ara sınavı tarihlerine çevrildi. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, bahar dönemi vize sınavlarına katılım sağlayacaklar. Atatürk Üniversitesi akademik takvimde yer alan bilgiler kapsamında öğrenciler vize sınavlarına 9-10 Nisan 2022 tarihleri arasında girecekler. Öte yandan Online Deneme Sınavı Modülü üniversitenin internet sitesinden erişime açıldı.
|Ara (Vize) Sınavı
|I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
|II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
|III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00
|Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
|I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
|II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
|III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00
|Bütünleme Sınavı
|I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
|II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
|III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Online Deneme Sınavı Modülü ile; konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı tip ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hâle getirebilirsiniz.
Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.
Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Google Chrome ve Firefox”tur.
Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için ilgili ders içerisinde Deneme Sınavı bağlantısı altında yer alan “Rapora Git” butonuna tıklayabilirsiniz. Ancak sınav bitiminde “Rapora Git” butonunun aktif olması için bir süre beklemeniz gerekmektedir.Deneme Sınavlarının yer aldığı LMS'e giriş için adresimiz; lms3.ataaof.edu.tr" ifadeleri yer aldı.