ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 ATA AÖF vize sınavı tarihleri belli oldu!

Online Deneme Sınavı Modülü Yayında

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Online Deneme Sınavı Modülü ile; konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı tip ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hâle getirebilirsiniz.



Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.



Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Google Chrome ve Firefox”tur.