ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri Atatürk Üniversitesi tarafından açıklandı

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri bu seneki takvime göre 8 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı. Atatürk Üniversitesi akademik takvimde yer alan bilgiler kapsamında öğrenciler vize sınavlarına 9-10 Nisan 2022 tarihleri arasında katılım sağlayacaklar.
|Ara (Vize) Sınavı
|I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
|II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
|III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00
|Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
|I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
|II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
|III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00
|Bütünleme Sınavı
|I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
|II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
|III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00
Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.