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ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri Atatürk Üniversitesi tarafından açıklandı

#ATA AÖF#Atatürk Üniversitesi#Açıköğretim

ATA AÖF sınav tarihleri, ders kayıtlarının son günü ile gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemi 8 Mart tarihinde sona erecek. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, bahar dönemi vize sınavlarına katılım sağlayacaklar. Söz konusu sınavların yüz yüze ya da online yapılacağı ilerleyen günlerde açıklanacak. Gözler şimdi sınav takviminde. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman? İşte, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/3ATA AÖF sınavları ne zaman 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri Atatürk Üniversitesi tarafından açıklandı

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri bu seneki takvime göre 8 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı. Atatürk Üniversitesi akademik takvimde yer alan bilgiler kapsamında öğrenciler vize sınavlarına 9-10 Nisan 2022 tarihleri arasında katılım sağlayacaklar.

2/3ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (Vize) SınavıI. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00
Yarıyıl Sonu (Final) SınavıI. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00
Bütünleme SınavıI. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00

3/3ARA SINAVLAR (VİZE) HAKKINDA BİLGİLER

ARA SINAVLAR (VİZE) HAKKINDA BİLGİLER

Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

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#ATA AÖF#Atatürk Üniversitesi#Açıköğretim