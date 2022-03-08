ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri Atatürk Üniversitesi tarafından açıklandı

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri bu seneki takvime göre 8 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı. Atatürk Üniversitesi akademik takvimde yer alan bilgiler kapsamında öğrenciler vize sınavlarına 9-10 Nisan 2022 tarihleri arasında katılım sağlayacaklar.