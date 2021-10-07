ATA AÖF sınavları ne zaman? 2021 Güz Dönemi ATA AÖF vize (ara) sınav merkezi tercihleri için tarih uyarısı
ATA AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Atatürk ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi güz yarıyılı ara sınavı tarihleri belli oldu. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler, ATA AÖF sınav merkezi tercihlerini 14 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar yapabilecekler. ATA AÖF OBS ekranı üzerinden sınav merkezini tercih edecek olanlar söz konusu sınava kasım ayında katılım sağlayacaklar. Gözler şimdi 2021 Güz Dönemi ATA AÖF ara sınav tarihlerinde. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman? İşte, sınav takvimi.
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ATA AÖF sınavları ne zaman, sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 13-19 Eylül tarihleri arasında ders kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, sınav için hazırlanmaya başladı. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre vize sınavında OBS'de kayıtlı adresi bulunmayan öğrencilerin sınav merkezleri Erzurum olarak belirlenecek. Takvime göre ATA AÖF ara sınavı 20-21 Kasım tarihlerinde yapılacak.
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ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi'nin akademik takvimine göre vize sınavları 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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ATA AÖF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ İÇİN UYARI
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Güz Yarıyılı Ara Sınavı için Sınav Merkezi Tercihlerinizi 14 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Bu tarihe kadar sınav merkezi tercihlerini yapmayan öğrencilerin sınav merkezleri OBS'de kayıtlı olan adres ili olarak belirlenir. Hem sınav merkezi tercihi yapmayan hem de OBS'de kayıtlı adresi bulunmayan öğrencilerin sınav merkezleri Erzurum olarak belirlenecektir.
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Sınav merkezi tercihinizi yapmak ve Sınav Destek taleplerinizi oluşturmak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine tıklayınız. Sınava ilişkin destek taleplerinizi Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapabilirsiniz.