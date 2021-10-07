ATA AÖF sınavları ne zaman? 2021 Güz Dönemi ATA AÖF vize (ara) sınav merkezi tercihleri için tarih uyarısı

ATA AÖF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ İÇİN UYARI Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Güz Yarıyılı Ara Sınavı için Sınav Merkezi Tercihlerinizi 14 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Bu tarihe kadar sınav merkezi tercihlerini yapmayan öğrencilerin sınav merkezleri OBS'de kayıtlı olan adres ili olarak belirlenir. Hem sınav merkezi tercihi yapmayan hem de OBS'de kayıtlı adresi bulunmayan öğrencilerin sınav merkezleri Erzurum olarak belirlenecektir.