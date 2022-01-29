ATA AÖF sınavı yerleri belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sınav tarihi yaklaşıyor

2022 takvimi doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak. ATA AÖF bütünleme sınavına öğrenciler, belirlenen sınav merkezinde katılım sağlayacak.
ATA AÖF sınav giriş belgesinin 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilecekler.
Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.