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ATA AÖF sınavı yerleri belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sınav tarihi yaklaşıyor

#ATA#ATA AÖF#ATA AÖF Bütünleme

2021-2022 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi sınavları ardından bütünleme sınavı için geri sayım başladı. ATA AÖF bütünleme sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol ediyor. ATA AÖF sınav giriş belgesi, açıköğretim sınavlarında zorunlu tutulan belgelerden biri. Peki, ATA AÖF sınavı yerleri belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

1/4ATA AÖF sınavı yerleri belli oldu mu ATA AÖF bütünleme sınav tarihi yaklaşıyor

2022 takvimi doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak. ATA AÖF bütünleme sınavına öğrenciler, belirlenen sınav merkezinde katılım sağlayacak.

2/4ATA AÖF sınavı yerleri belli oldu mu ATA AÖF bütünleme sınav tarihi yaklaşıyor

ATA AÖF sınav giriş belgesinin 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilecekler.

3/4ATA AÖF sınavı yerleri belli oldu mu ATA AÖF bütünleme sınav tarihi yaklaşıyor

Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.

4/4ATA AÖF sınavı yerleri belli oldu mu ATA AÖF bütünleme sınav tarihi yaklaşıyor
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