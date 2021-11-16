ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
ATA AÖF öğrencileri güz döneminin ilk vize oturumlarına bu hafta sonu girecek. Sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ATA AÖF sınav yerleri geliyor. Sınava katılım sağlayacakları yeri öğrenmek isteyenlerin gözü ATA AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranında Peki, ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgelerinde son durum
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ATA AÖF sınav tarihleri için geri sayım sürüyor. Sınav takvimine göre, ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım'da yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgelerinin hafta ortasına kadar erişme açılması bekleniyor.
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ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde, Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde, Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde 2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.