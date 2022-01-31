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ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI... ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

#ATA AÖF#ATA AÖF Bütünleme#ATA AÖF Sınav

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. https://www.ataaof.edu.tr/ adresinden yapılan duyuruyla ATA AÖF sınav yerlerinin açıklandığı bildirildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama hakkında detaylar...

1/5ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI... ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan bütünleme sınavının giriş belgeleri yayımlandı. Fakültenin resmi adresinden yapılan duyuruda "Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.Bütünleme sınav giriş belgenizi aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

2/5ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

3/5AtaMeta nasıl indirilir

AtaMeta nasıl indirilir?

AtaMeta uygulamasını iOS işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için ‘AppStore’dan veya Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için ‘Google Play Store’dan ‘AtaMeta’ ismi ile aratılarak ücretsiz olarak indirilebilir. AtaMeta uygulamamız mobil cihazlara indirildikten sonra kolaylıkla kullanılabilir.

4/5Hangi ünitelerden sorumlu olacaklar

Hangi ünitelerden sorumlu olacaklar?

Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.

5/5ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI... ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır
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