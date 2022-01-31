ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI... ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AtaMeta nasıl indirilir?

AtaMeta uygulamasını iOS işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için ‘AppStore’dan veya Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için ‘Google Play Store’dan ‘AtaMeta’ ismi ile aratılarak ücretsiz olarak indirilebilir. AtaMeta uygulamamız mobil cihazlara indirildikten sonra kolaylıkla kullanılabilir.