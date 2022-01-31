ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI... ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan bütünleme sınavının giriş belgeleri yayımlandı. Fakültenin resmi adresinden yapılan duyuruda "Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.Bütünleme sınav giriş belgenizi aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
AtaMeta uygulamasını iOS işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için ‘AppStore’dan veya Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için ‘Google Play Store’dan ‘AtaMeta’ ismi ile aratılarak ücretsiz olarak indirilebilir. AtaMeta uygulamamız mobil cihazlara indirildikten sonra kolaylıkla kullanılabilir.
Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.