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ATA AÖF sınav soruları cevapları yayımlandı! ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

#ATA AÖF#ATA AÖF Sınav Sonuçları#ATA AÖF Soruları

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. ATA AÖF bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapıldı. Sınava giren öğrenciler heyecanla kaç puan alacaklarını araştırmaya başladılar. Sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlar hesaplandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3ATA AÖF sınav soruları cevapları yayımlandı ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları şubat ayında düzenlendi. ATA AÖF sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendi. 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF final sınavı sonuçları 6 Ocak tarihinde açıklanmıştı. İşte detaylar

2/3ATA AÖF SINAV SORULARI CEVAPLARI YAYIMLANDI

ATA AÖF SINAV SORULARI CEVAPLARI YAYIMLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (09 Şubat 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.’ denildi.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3/3ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen final sınavı sonuçları 6 Ocak tarihinde açıklanmıştı.

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