ATA AÖF sınav soruları cevapları yayımlandı! ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SORULARI CEVAPLARI YAYIMLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (09 Şubat 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.’ denildi.



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